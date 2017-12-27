Rekortmen yüzücü hedef büyüttü

Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübünün 15 yaşındaki sporcusu Baturalp Ünlü, antrenörü Bayram Yalçınkaya ve babası Bülent Ünlü ile birlikte Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada Pamukkale Eğitim Vakfına bağlı özel bir fen lisesinin 10. sınıfında öğrenim gördüğünü, sportif başarının derslerine de katkı yaptığını belirten Ünlü, "Yüzmeme destek olacak seçkin bir üniversitede tıp eğitimi almak istiyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak. Bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

Antrenör Bayram Yalçınkaya da Ünlü'nün 2018 yılında katılacağı yarışmalarda yine rekor denemesi yapacağını, en güvendikleri stil olan 400 metre serbestte 3 dakika 49 saniyenin altında yüzmeyi hedeflediklerini, genç sporcunun olimpiyatlarda altın madalyaya uzanabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbanoğlu da baba Bülent Ünlü ve antrenör Yalçınkaya'ya Denizli ve Türk sporuna bir yeteneği kazandırmış olmalarından dolayı teşekkür etti.

Baturalp Ünlü, İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest final yarışında 3.49.93'lik derecesi ile 15-16 yaş Türkiye rekoru kırmıştı.