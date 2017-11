Alleben yüzme havuzunda ilkler yaşanacak

Gaziantep'te ilk kez gerçekleştirilecek olan uluslararası ve ulusal yarışlar katılımcı sporcu sayısıyla kentin spor turizminde önemli bir katkı sunacak.Her yıl binlerce kişiyi su sporlarıyla tanıştıran Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, ev sahipliği yaptığı sportif organizasyonlarla kentin spor turizminde önemli bir katkı sağlıyor. Bu güne kadar su sporları branşlarında faaliyet gösteren federasyonların yurt içi ve yurt dışı faaliyet programlarında yer alan birçok yarışta binlerce sporcuyu ağırlayan Alleben Yüzme Havuzunda yüzlerce sporcu 2017-2018 sezonunda Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek olan yarışlarda ödül kürsüsü için kulaç atacak.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında yıl içerisinde faaliyet gösteren kursiyer ve sporcu sayısı, düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ve önemli başarılara imza atan milli sporcularıyla Gaziantep'in su sporlarındaki marka değerini her geçen gün artırdığını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzunda 2017-2018 sezonunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren Gaziantep'in su sporlarındaki marka değerini her geçen gün daha da yukarılara taşıyor. Alleben Yüzme Havuzlarında her yıl binlerce üyemiz su sporları ile tanışıyor. Yine federasyonlarımızla işbirliği içerisinde organize ettiğimiz yarışlarda ve şenliklerde havuzlarımız binlerce sporcuya ev sahipliği yapıyor. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra performans sporcularımızın başarı grafiği giderek yükseliyor. Milli Takımlarımızda artık Gazi şehrimizi temsil eden birçok sporcumuz var. Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirdiğimiz yarışların ve şenliklerin bir diğer önemli yanı şehir dışından, ülkemiz dışından organizasyonlara olan katılımcı sayısı. Kafilelerde yer alan sporcular, teknik ekip ve yöneticiler yine ekiplerle birlikte organizasyonlarda yerini alan velileri baz aldığımızda bu organizasyonların kentimizin spor turizmine büyük bir katkı yaptığını söyleyebiliriz" dedi.Yeni sezonda yüzme branşı adına birçok önemli organizasyona imza atacaklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek olan sportif organizasyonlarla ilgili bilgi vererek, "2017-2018 sezonunda ilimizde düzenleyeceğimiz şenliklerde ve yarışlarda tabiri caiz ise yüzme sporunun kalbi Şehitkamil'de atacak diyebiliriz. 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TYF 10 Kasım Atatürk'ü Anma Masterlar Türkiye Yüzme Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. 6. Uluslar Arası Geleneksel Alleben Su Sporları Şenlikleri bu yıl "LEN" takviminde yerini aldı. Bu organizasyona tüm dünyadan sporcu kafilelerini bekliyor olacağız. Yine okul sporları alanında ulusal yarışlar ilimizde, havuzumuzda gerçekleştirilecek. Tüm bu organizasyonlarda en önemli hedefimiz katılımcı sporcu kafilelerinin tesislerimizden ve şehrimizden memnuniyetle ayrılmaları. Her zaman olduğu gibi Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle bu amacımıza ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.