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Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:52
Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Barış, Tetteh, Donsah, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

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