Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Barış, Tetteh, Donsah, Dicko
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan