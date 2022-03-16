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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararı sert şekilde eleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yüklenen Gevrek, Süper Lig'de bu sezonun tescil edilmemesi gerektiğimi söyledi. İşte o sözler...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:41
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek düzenlediği basın toplantısında TFF'nin hakemlerle ilgili verdiği kararı eleştirdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

"Dünyanın neresinde 12 hakem görevden alınmış?" diyen Gevrek, "Bu ligin %60'ını bu hakemler yönetti. Çoğu bizim maçlarımızı yönetti. Bunların performansı mı düşüktü? Sıkıntı, şaibe mi var? Eğer böyle bir şey varsa; bu lig, bu şekilde tescil edilemez" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Doğruları söylemedikleri takdirde Türk futbolunun düzelemeyeceğini kaydeden Gevrek şöyle konuştu:

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

"TFF'nin görevi sadece kazanılan paraları dağıtmak ve bir kısmını ayırmak değildir. TFF, Türk futbolunun marka değerini artırmak için projeler üretmelidir. Son 3 yılda Anadolu kulüpleri borç batağına sürüklendi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

TFF Başkanı sınıfta kalmıştır. Türk futbolu her geçen gün geriye gidiyor. Süper Lig'e çıkarken, 17,5 M€ alırken, bugün ligde kalan takım 4,5 M€ para alacak. Yeni yapılan ihaleyle bunu da alamayacaklar. Siyasetçiler ve iş insanların da destek alamıyoruz. İki şampiyonluk fotoğraflarına baktım ve kendimi göremedim. Kötü günde neredesiniz?"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

"Geçmişteki şampiyonluk kutlamalarımıza baktım, kendimi bulamadım" diyen Adil Gevrek, "Fotoğraf çektirmeye gelenler hep en önde. Ama zor günümüzde yanımızda kimse yok. Bu memlekette siyaset yapıyorsanız, iş yapıyorsanız kötü günde bu takıma sahip çıkacaksınız" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum, bu takıma bir şey diyemezsin" açıklamasını yapan Gevrek, "Gölge düşürmek istemiyorum. Ama bu lig nasıl tescil olacak? Hakemlerden kaybedilen puanlarla çok şey değişiyor. Demek ki çok sıkıntı var! Futbol olarak düşersin, çıkarsın ama herkes gerçekleri konuşsun.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Hakemler yüzünden en az 13 puan kaybettik. TFF ve MHK'da bu hataları kabul etti. Sadece bunu biz yaşamadık. Türk futbolunda diğer rakiplerimiz de bunları yaşadı. Rizespor, Galatasaray. Bu sene bu lig nasıl biter bilmiyorum. Karakolda mı biter, mahkemeye mi düşer. İnşallah daha yukarılara gitmez ve kendi aramızda bir çözüm buluruz" açıklamalarını yaptı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Haklarını arayacaklarını vurgulayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Yerel mahkeme mi, UEFA mı? Neresiyse, hakkımızı arayacağız. Altay maçında ikinci yarıya bile çıkmayacaktım. Altay ve izleyicilere olan saygımızdan çıktık. Böyle giderse lige çıkmayacağız. Artık bir devrim lazım. Bu işleri gözden geçirmeliyiz.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Hakemleri değiştirebilirsin. İşin içinde şaibe demek istemiyorum. Sözlerime dikkat etmek istiyorum. Ancak varsa böyle bir şey çıkıp bize açıklayın. Açıklama gereği duymadınız. TFF'nin bir incelemesi olursa, sıkıntı var. Altını çizerek söylemek istiyorum. Aslında söylenecek çok şey var. Net olmadan kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum. Atamalar yapılırken duyumlara göre konuşmak istemiyorum. Ama öyle şeyler duyuyoruz ki dedikodusu bile çok sıkıntılı. O dedikodular yapılırken bariz hataları gözümüzle görüyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

Sözlerinin sonlarına doğru "Biz Yeni Malatyaspor olarak hakkımızı arayacağız" diyen Gevrek, "En azından talebi yapacağız. Hatalarımızdan dolayı öz eleştirimizi yaparız. Takım düşebilir. Bu takım ikinci ligdeyken aldım geldim. Yine alır gelirim. Ancak ekonomiyle de belimizi kırdılar. Sıkıntılar olabilir. Ama alman gereken hakkını birileri alıyorsa sorumlusundan alırım. Bunu TFF yapıyor. Söylenecek o kadar şey var ki. Yüzde 99 da net olsa kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

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