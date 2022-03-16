Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten TFF'ye tepki! "Lig tescil edilemez"

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum, bu takıma bir şey diyemezsin" açıklamasını yapan Gevrek, "Gölge düşürmek istemiyorum. Ama bu lig nasıl tescil olacak? Hakemlerden kaybedilen puanlarla çok şey değişiyor. Demek ki çok sıkıntı var! Futbol olarak düşersin, çıkarsın ama herkes gerçekleri konuşsun.

Hakemler yüzünden en az 13 puan kaybettik. TFF ve MHK'da bu hataları kabul etti. Sadece bunu biz yaşamadık. Türk futbolunda diğer rakiplerimiz de bunları yaşadı. Rizespor, Galatasaray. Bu sene bu lig nasıl biter bilmiyorum. Karakolda mı biter, mahkemeye mi düşer. İnşallah daha yukarılara gitmez ve kendi aramızda bir çözüm buluruz" açıklamalarını yaptı.