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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:56
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouair, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Thiam, Gökhan

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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