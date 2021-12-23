Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouair, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Thiam, Gökhan
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.