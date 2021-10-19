Böylesini daha önce görmedim

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la çıktığı ilk maçta Adana deplasmanında 5 maçlık yenilgi serisine son veren Sumudica, takımını övdü. Takımın talimatlarına iyi bir geri dönüş sağladığını belirten Rumen teknik adam, "Takım, beklentilerimi çok çabuk kavradı. Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz, sadece 3 puan aldık. Eğer Altay karşılaşmasını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok" dedi.



YÜZDE YÜZ SÖZÜ

Takımın oyunundan memnun olduğunu belirten Sumudica, üzerine koyarak ilerleyeceklerini vurguladı. Taraftara da seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarların bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana'da gördüğüm hoşuma gitti, yaklaşık 15 bin taraftar vardı. Hatta maçı kaybettikten sonra da desteklediler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemiyordu. Tabii taraftarlarımızın maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum. Söz veriyorum, takımım sahaya yüzde 100'ünü yansıtacak. Maçımıza gelen herkes evine mutlu dönsün istiyorum" diye camiaya umut dağıttı.