Malatya'da özlem bitti

Yeni Malatyaspor, 5 haftalık galibiyet özlemine Adana Demirspor deplasmanında son verdi..Sarı-siyahlılar, Benjamin Tetteh ve Simon Deli'nin (kendi kalesine) golleriyle ligdeki üçüncü gabiyetini elde etti: 2-0. Konuk ekip, 36'da öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Adem Büyük, meşin yuvarlağa göğsüyle müdahale etti. Samet Akaydın'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Ligin 4. haftasında Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası puan dahi alamayan Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra gelen bu galibiyetle 9 puana yükseldi ve düşme potasından çıktı. İtalyan teknik adam Montella ile çıkışa geçen ev sahibi Adana Demirspor ise, Süper Lig'de 4 haftanın ardından ilk kez sahayı puansız terketmek zorunda kaldı. Ligin yeni ekibi 9. haftayı 12 puanla kapattı.

DEFANSIN HATALARI

Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor'un skoruna etki eden goller defans hatalarından geldi. Malatya'nın attığı ilk golde Samet Akaydın topu uzaklaştıramadı. Konuk ekibin ikinci golünü ise Simon Deli, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Böylece Malatyaspor, zorlu Adana deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.