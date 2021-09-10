Malatya iddialı

Yeni Malatyasporlu futbolcular, yarın deplasmandaki Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Sarı-siyahlıların yeni transferi Fas asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Chouiar ve Brezilyalı stoperi Wallace, Beşiktaş maçında galibiyet sözü verdi. Dijon'dan gelen 22 yaşındaki Chouiar, "Önümüzde Beşiktaş maçı var, kendimi hazır hissediyorum. Beşiktaş'a maçında oynayacağım için mutluyum. Karşılaşmada umarım takım da ben de iyi oynarım. Uğurlu gelir ve umarım 3 puanla döneriz" dedi.

BU SEZON FARKLI OLACAK

Malatya ekibinin 26 yaşındaki savunmacısı Wallace ise yeni transferlerle takımın kalitesinin de arttığını vurgulayıp, bu sezon farklı bir Yeni Malatya izleteceklerini söyledi. Beşiktaş maçının zor geçeceğinin altını çizen Wallace, "Bu yıl daha farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceksiniz. Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Hem defansif hem de ofansif anlamda birçok çözüm ürettik. Zor bir maç olabilir ama biz de ona göre çalışıyoruz" diye camiaya umut dağıttı.