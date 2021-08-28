Yeni Malatyaspor Gaziantep FK : 2-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.