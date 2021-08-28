Konate atağı!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Yeni Malatyaspor, Fransa seferine çıktı. Takımın Ganalı golcüsü Tetteh'in yanına kimin dahil olacağı konusunda Moussa Konate ismi gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 2 ekibi Dijon'dan orta saha Ndong'u kiralayan sarı-siyahlılar, şimdi de aynı takımdan golcü Konate için girişimlere başladı. Dijon'la kontratı süren 28 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Malatya ekibi, görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion ve Amiens gibi Avrupa'nın birçok liginde top koşturan Senegalli milli futbolcunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Konate, geçtiğimiz sezon Dijon formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı. 32 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, 12 de gol katkısı sağladı.