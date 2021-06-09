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Yeni Malatya 15 oyuncu alacak

Y.Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çelikel, "Şu an 7-8 futbolcumuzun sözleşmesi bitti, yerlerinin doldurulması lazım. En az 10-15 futbolcuyu kadromuza katacağımızı düşünüyorum. En az 7-8'i de ilk 11'de oynayacak futbolcular olacak" diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Yeni Malatya 15 oyuncu alacak
Y.Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çelikel, "Şu an 7-8 futbolcumuzun sözleşmesi bitti, yerlerinin doldurulması lazım. En az 10-15 futbolcuyu kadromuza katacağımızı düşünüyorum. En az 7-8'i de ilk 11'de oynayacak futbolcular olacak" diye konuştu.
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