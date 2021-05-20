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ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto ekiplerinden ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:05
Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , Teknik Direktör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Teknik Direktör İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör İrfan Buz, 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'un başında 12 maçta görev almıştı. Buz, ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3'ünden galip, 5'inden beraberlikle, 4'üden de mağlubiyetle ayrılmıştı.

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