Yeni Malatyaspor iddialı

Sahasında Hatayspor'la berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, son hafta genel averajla şampiyonun belirleneceği maçta zirve yarışında Beşiktaş'la çekişen G.Saray'a konuk olacak. Ligde 3 maçtır bileği bükülmeyen sarı-siyahlılar, son 9 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu maçların hiçbirisinde 2 gol yemeyen Malatya ekibinde teknik direktör İrfan Buz, "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Maçta elimizden geleni yapacağız ve Malatya'ya yakışır bir şekilde ligi tamamlayacağız" diye konuştu.