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iddialı

Son maçta ’a konuk olacak ’da , “Rakibin durumu bizi ilgilendirmez. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Yeni Malatyaspor iddialı
Sahasında 'la berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen , son hafta genel averajla şampiyonun belirleneceği maçta zirve yarışında 'la çekişen G.Saray'a konuk olacak. Ligde 3 maçtır bileği bükülmeyen sarı-siyahlılar, son 9 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu maçların hiçbirisinde 2 gol yemeyen Malatya ekibinde teknik direktör , "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Maçta elimizden geleni yapacağız ve Malatya'ya yakışır bir şekilde ligi tamamlayacağız" diye konuştu.
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