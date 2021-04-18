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13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

'in 35. haftasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup eden Helenex , 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı. İşte detaylar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 10:18
Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Ligde dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, aylar sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sezon ligin 20. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı mabakalada (1-0), (2-0), (3-2), (1-0), (3-2) ve 'e (3-1) mağlup olurken, (0-0), (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa'yla (0-0) ise berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar, karşısında alınan galibiyetle hem kötü gidişi sonlandırdı hem de büyük moral elde etti.

SAHASINDA 24 PUAN TOPLADI

Malatya ekibi bu sezon sahasında çıktığı son 17 müsabakada 24 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden , 6'şar galibiyet ve beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 19 gol gördü.

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