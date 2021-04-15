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'da 2'si futbolcu 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberi... takımlarından Helenex 'da 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:29
Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına 'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Helenex , 'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak.

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