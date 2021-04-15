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Tahkim Kurulu Rizespor Başkanı 'ın cezasını onadı!

(TFF) Tahkim Kurulu, Başkanı 'a verilen 75 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı. İşte detaylar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:33
Tahkim Kurulu Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın cezasını onadı!

TFF'den yapılan açıklamada, 'de ile oynadıkları maçın hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Başkanı 'a verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasının oy birliği ile onandığı bildirildi.

Kulüp resmi sosyal medya hesabındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kartal'a ayrıca verilen 30 bin lira ve aynı nedenle kulübe verilen 100 bin lira para cezası ile idareciler ve 'ye verilen 75'er gün hak mahrumiyeti ve 39 bin 500'er lira para cezasının da onandığı kaydedildi.

Hatayspor Kulübünün toplamda 182 bin 500 lira para cezası ile kulüp görevlileri , ve 'nun otuzar gün hak mahrumiyeti cezasının onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca, görevlisi 'ın 30 bin liralık para cezasının da onandığını duyurdu.

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