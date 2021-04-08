Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında güzel gol! 80 metre depar attı ve...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İki takım için de büyük önem taşıyan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Küme düşme mücadelesi veren ev sahibi ekip 35. dakikada güzel bir gol attı. Fofana 35. dakikada 80 metre attığı depar sonucunda topu sürdü ve savunmayı hazırlıksız yakaladı. 29 yaşındaki hücum oyuncusu içeriye çevirdiği topta Mustafa Eskihellaç'ı gördü. Eskihellaç, takım arkadaşının ikramını geri çevirmedi ve yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır'ı mağlup etti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır