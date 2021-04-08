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Son dakika spor haberleri: maçında güzel gol! 80 metre depar attı ve...

'in 33. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Konuk ekipte 35. dakikada, 'nın klas asisti sonucu güzel bir gole imza attı. İşte detaylar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:54 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:10
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında güzel gol! 80 metre depar attı ve...

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. İki takım için de büyük önem taşıyan maçta hakem düdük çaldı. Küme düşme mücadelesi veren ev sahibi ekip 35. dakikada güzel bir gol attı. Fofana 35. dakikada 80 metre attığı depar sonucunda topu sürdü ve savunmayı hazırlıksız yakaladı. 29 yaşındaki hücum oyuncusu içeriye çevirdiği topta 'ı gördü. Eskihellaç, takım arkadaşının ikramını geri çevirmedi ve yaptığı vuruşla kaleci 'ı mağlup etti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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