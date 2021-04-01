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Son dakika spor haberleri: 'da 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlılar resmi hesabından, 4 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:55 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:26
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

resmi hesabından 4 futbolcunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Pozitif bulgulara rastlanan oyuncuların takip ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

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