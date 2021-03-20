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- Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:58
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.


YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: , Chebake, , , Hafez, Fofana, Mustafa, Zuqui, , Adem, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, , , Tosça, , , , , Maxim, Kenan, Muhammet

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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