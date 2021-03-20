Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Fofana, Mustafa, Zuqui, Acquah, Adem, Tetteh
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosça, Morais, Sousa, Rashid, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.