Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.



YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Fofana, Mustafa, Zuqui, Acquah, Adem, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosça, Morais, Sousa, Rashid, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.