Yeni Malatayspor - Çaykur Rizespor: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Rizespor adına 30. dakikada Skoda'dan (p) gelirken, Yeni Malatyaspor 46' ve 50'de Kubilay Kanatsızkuş, 61'de Umut Bulut, 74'te Mustafa ile rakip fileleri sarstı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 24'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sırada kendine yer buldu. Çaykur Rizespor ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor 5 maç aradan sonra 3 puanın sahibi oldu.

Yeni Malatyaspor bir sonraki lig maçını deplasmanda Hatayspor ile oynayacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR 5 MAÇ SONRA KAZANDI!

Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti ve 5 maç sonra 3 puanı kaptı. İşte detaylar...