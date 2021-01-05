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: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Yiğidolar iki kez öne geçtiği maçta bir puana razı oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 17:54
Yeni Malatyaspor Sivasspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 17. hafta heyecanı başladı. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesinde ile sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yiğidolar iki kez öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamayarak bir puana razı oldu.

Sivasspor'un gollerini 18'de ile 32'de kaydederken, ev sahibinin golleri 25'te Moryke ve 63'te Benjamin 'ten geldi.

Bu sonucun ardından 'nın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, sarı-siyahlı takım puanını 21'e yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise puanını 19'a çıkardı.

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