Yeni Malatyaspor Sivasspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başladı. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Sivasspor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yiğidolar iki kez öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamayarak bir puana razı oldu.

Sivasspor'un gollerini 18'de Erdoğan Yeşilyurt ile 32'de Max Gradel kaydederken, ev sahibinin golleri 25'te Moryke Fofana ve 63'te Benjamin Tetteh'ten geldi.

Bu sonucun ardından Malatya'nın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, sarı-siyahlı takım puanını 21'e yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise puanını 19'a çıkardı.