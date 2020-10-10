Bu kadroyla hedefe varırız

Mlli arayı güç depolayarak geçiren Y.Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yapılan transferleri övdü. Hamzaoğlu, "Şu anda bizi hedeflerimize taşıyabilecek bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bizim için önemli olan kadrodaki isimler değil, bu isimlerin buradaki uyumu, takım oyuncusu olup olmadıkları, bu takım için fedakârlık yapıp yapamayacakları ki şu ana kadar şükürler olsun gördüğümüz hem yerli hem de yabancı arkadaşlarımızın hepsi bu takım için mücadeleye hazır durumdalar. Birbirleriyle uyumlu çalışıyorlar, uyumlu ilişkiler kuruyorlar" ifadelerini kullandı.