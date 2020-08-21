Yeni Malatyaspor Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak Estudiantes forması giyen Arjantinli orta saha Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı.
Malatya ekibi, Arjantin ekibi Estudiantes'ten Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
28 yaşındaki Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.
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