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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatya'ya Arjantinli orta saha!

'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı

ekibi 'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak Estudiantes forması giyen Arjantinli orta saha 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Teknik direktörlük görevine 'nu getirdikten sonra çalışmalarına hız veren , kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Malatya ekibi, Arjantin ekibi Estudiantes'ten 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

28 yaşındaki Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

  1. 21.08.2020
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