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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da dönemi

Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

ekiplerinden BtcTurk , ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

  1. 19.08.2020
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