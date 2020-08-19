Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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