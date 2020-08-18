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18 Ağustos 2020, Salı
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'da dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

, ile yollarını ayırdı. Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman'a ayrılık sürecindeki tutumu nedeniyle teşekkür etti

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  1. 18.08.2020
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