Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman'a ayrılık sürecindeki tutumu nedeniyle teşekkür etti
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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