Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Jody Lukoki kimdir?

Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Btc Türk Yeni Malatyaspor gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yeni açıklandıktan sonra oyuncu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Futbolcunun yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor.

JODY LUKOKI KİMDİR?

Jody Lukoki 15 Kasım 1992 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde dünyaya gelmiştir. Ajax'ın alt yapısında futbola başlamıştır 2013-2014 sezonunda A takıma yükselmiştir. 1 Milyon Euro bedelle SC Cambuur'a kiralık gitmiştir. Son olarak Ludogorets forması giyen Jody Lukoki sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 9 gol atmış ve 1 asist yapmıştır.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 18:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA