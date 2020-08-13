Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Btc Türk Yeni Malatyaspor gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yeni transfer Jody Lukoki açıklandıktan sonra oyuncu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Futbolcunun yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor.
JODY LUKOKI KİMDİR?
Jody Lukoki 15 Kasım 1992 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde dünyaya gelmiştir. Ajax'ın alt yapısında futbola başlamıştır 2013-2014 sezonunda A takıma yükselmiştir. 1 Milyon Euro bedelle SC Cambuur'a kiralık gitmiştir. Son olarak Ludogorets forması giyen Jody Lukoki sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 9 gol atmış ve 1 asist yapmıştır.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 18:51
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Btc Türk Yeni Malatyaspor'un yeni yıldızı Jody Lukoki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.