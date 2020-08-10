Yeni Malatyaspor'da düdük çalıyor! Yeni transferler...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya'da başlıyor. Transferde de oldukça hareketli günler geçiren Malatyaspor, kadrosuna kattığı isimleri de bu hafta açıklayacak. İşte detaylar...
Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Yeni Malatyaspor'da futbolcular yarın Malatya'da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos'ta Bolu'da hazırlıklarına devam edecek.
Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.
Bu arada sarı-siyahlı yönetimin teknik adam konusunda sona geldiği ifade ediliyor. Yola devam etmeyeceği Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözüme kavuşturan Adil Gevrek yönetiminin Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.
Süper Lig ekibinin transferde anlaştığı oyuncuları da bu hafta kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da düdük çalıyor! Yeni transferler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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