Yeni Malatyaspor'da düdük çalıyor! Yeni transferler... - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da düdük çalıyor! Yeni transferler...

Yeni Malatyaspor'da düdük çalıyor! Yeni transferler...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da, yeni sezon kamp çalışmaları yarın 'da başlıyor. Transferde de oldukça hareketli günler geçiren Malatyaspor, kadrosuna kattığı isimleri de bu hafta açıklayacak. İşte detaylar...

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı 'da futbolcular yarın 'da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos'ta Bolu'da hazırlıklarına devam edecek.

Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, gibi isimlerin katılacağı belirtildi.

Bu arada sarı-siyahlı yönetimin teknik adam konusunda sona geldiği ifade ediliyor. Yola devam etmeyeceği Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözüme kavuşturan Adil Gevrek yönetiminin , Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Süper Lig ekibinin transferde anlaştığı oyuncuları da bu hafta kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.

  1. 10.08.2020
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