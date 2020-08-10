Yeni Malatya'ya Tangocu sağ bek - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatya'ya Tangocu sağ bek

Yeni 'ya Tangocu sağ bek

Yeni Malatya'ya Tangocu sağ bek

'nin kararıyla ligde kalan , transferde gözünü 'ya çevirdi. 'da Santos'tan Cueva'yla görüşmelerin sürdüren sarı-kırmızılıların, Arjantin'de ekibi Tallares'te oynayan Godoy'la da el sıkıştığı öğrenildi.

'nin kararıyla ligde kalan , transferde gözünü 'ya çevirdi. 'da Santos'tan Cueva'yla görüşmelerin sürdüren sarı-kırmızılıların, Arjantin'de ekibi Tallares'te oynayan Godoy'la da el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan temsilcisinin, kulübüyle de aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi. Godoy, bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatya'ya Tangocu sağ bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA