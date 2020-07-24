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24 Temmuz 2020, Cuma
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Bir ihtimal daha var

Bir ihtimal daha var

'de önemli başarılara imza atan ve 'yi Avrupa'da temsil eden Yeni , küme düşecek 3 takımdan biri olmaya oldukça yakın.

'de önemli başarılara imza atan ve 'yi Avrupa'da temsil eden Yeni , küme düşecek 3 takımdan biri olmaya oldukça yakın. Malatya ekibinin ligde kalabilmesi için G.Antep FK'yi yenip, 'nin yenilmesi, 'nin puan kaybetmesi, 'nin de 'den puan çıkarmasını bekleyecek.
  1. 24.7.2020
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