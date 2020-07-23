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23 Temmuz 2020, Perşembe
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9 futbolcunun kontratı bitiyor

9 futbolcunun kontratı bitiyor

Y.'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. , Farnolle, Mina, , Robin, Donald, Kjartansson, Hafez ve 'nun sözleşmesi bitecek.

Y.'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. , Farnolle, Mina, , Robin, Donald, Kjartansson, Hafez ve 'nun sözleşmesi bitecek. Malatya ekibi yeni sezonun ilk transferini ise Ludogorets'ten Kongolu forvet Lukoki'yle yapmıştı.
  1. 23.7.2020
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