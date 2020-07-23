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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Yeni ’da yüzler asık

Yeni Malatya’da yüzler asık

Ligde kalması rakiplerinin kaybına bağlı olan Y., evindeki G.Antep FK maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Ligde kalması rakiplerinin kaybına bağlı olan Y., evindeki G.Antep FK maçı hazırlıklarına moralsiz başladı. yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rizespor deplasmanına götürülmeyen Acquah da katıldı.
  1. 23.7.2020
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