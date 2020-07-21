4 takımlı final
Denizli ve Rize’nin 1 puan alması durumunda, Yeni Malatya ve Kayseri düşecek 4 takımın olası puan eşitliğinde Malatya ve Denizli TFF 1. Lig’in yolunu tutacak.
Süper Lig'de son hafta, düşme potasında yer alan takımların kader sınavlarına sahne olacak. Başkentte Antalyaspor yenilgisiyle Süper Lig'e veda eden A.Gücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday takım bulunuyor. Son haftaya 35 puanla düşme hattındaki Yeni Malatya'nın 3 puan önünde giren Denizlispor, son haftada konuk edeceği Ankaragücü'nden en az 1 puan alması durumunda ligde kalışını kutlayacak. Horozlar'ın yanı sıra Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un Süper Lig'den düşme ihtimali bulunuyor. Ateş hattında aynı puana sahip olan Malatya temsilcisi ve Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan Ege ekibinin, Ankaragücü'ne mağlup olması durumunda ligdeki durumu averaj hesabına kalacak.
DENİZLİ'NİN 4'LÜ AVERAJ KORKUSU
Süper Lig'de düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde 4'lü averaj devreye girecek. Bu durumda da Denizlispor ve Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Denizlispor'un Kayserispor veya Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Ege temsilcisi rakiplerinin gerisinde kalacak. Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe deplasmanında en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde ise Yeni Malatyaspor ile Denizlispor lige veda edecek. Kayserispor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'e düşecek.
İkili, üçlü ve dörtlü averajda en avantajlı takım olarak Rize öne çıkıyor. Düşme potasındaki Y.Malatya ve Kayseri, son hafta düşmeme mücadelesine giriştiği rakipleri Denizlispor ve Rizespor'un kaybını bekleyecek.
YENİ MALATYA'DA SESSİZLİK HAKİM
Yeni Malatyaspor'un Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından ligde kalma şansı zora girdi. 3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'deki başarılı grafiğiyle sezon başında ülkemizi Avrupa'da da temsil eden sarı-kırmızılılar, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşıyor. Kulüpte sessizlik hakimken, yönetimin bu tablo karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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