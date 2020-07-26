Yeni Malatya düştü
Sezona Avrupa Ligi’yle başlayan sarı-siyahlılar, Sergen Yalçın sonrası 2 kez kazandı. Djilobodji’nin golüyle yıkılan, 3 topu direkten dönen Yeni Malatya, 3 sezonun ardından TFF 1. Lig’in yolunu tuttu.
DİREK İZİN VERMEDİ
Y.Malatya'nın direk şanssızlığı 2. yarıda da sürdü. 48'de Umut'un vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. 50'de Muhammet, 58'de Maxim'in gollük vuruşlarını Farnolle kurtardı. 63'te Frikikte topun başına geçen Djilobodji'nin füzesi barajın arasından geçip ağlarla buluştu: 0-1. Kalan sürede skoru değiştiremeyen Y.Malatya, Süper Lig'e veda etti.
SERGEN'DEN SONRA OLMADI
Sezona Sergen Yalçın'la Avrupa Ligi ile başlayan Y.Malatya ilk yarıda 24 puanla 7. sırada yer alıyordu. Yalçın'ın ardından Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman'la yola devam eden Malatya ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 yenilgiyle ligden düştü.
ŞANSSIZ BİR MAÇTI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, G.Antep FK önünde şanssızlıktan yakındı. Karaman, "Şansımız 2. devrede yaver gitmedi. Bu maçta 3 topumuz direkten döndü. Y.Malatya, Süper Lig'e ara vermeden dönecektir" değerlendirmesinde bulundu.
G.ANTEP FK KASIRGASI
Korona arısından süper dönen Gaziantep FK, 8 maçta da kaybetmedi. Kırmızı-siyahlılar, 5 beraberlik, 3 galibiyetle sezonu tamamladı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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