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26 Temmuz 2020, Pazar
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Yeni düştü

Yeni Malatya düştü

Sezona ’yle başlayan sarı-siyahlılar, sonrası 2 kez kazandı. Djilobodji’nin golüyle yıkılan, 3 topu direkten dönen Yeni , 3 sezonun ardından 1. Lig’in yolunu tuttu.

Ligde kalması Gaziantep FK'yi yenip, rakiplerinin puan kaybına bağlı olan Y.Malatyaspor, dramatik bir şekilde 'e veda etti. Sarı-siyahlılar'da 29'da Kjartansson'un şutu direkten dışarı gitti. 32'de İzlandalı golcü yine direğe takıldı. 42'de Gaziantep FK'de Güray'ın vuruşunu kaleci Farnolle kornere çeldi ve ilk yarı golsüz beraberlikle bitti.

DİREK İZİN VERMEDİ
Y.'nın direk şanssızlığı 2. yarıda da sürdü. 48'de Umut'un vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. 50'de Muhammet, 58'de Maxim'in gollük vuruşlarını Farnolle kurtardı. 63'te Frikikte topun başına geçen Djilobodji'nin füzesi barajın arasından geçip ağlarla buluştu: 0-1. Kalan sürede skoru değiştiremeyen Y.Malatya, Süper Lig'e veda etti.

SERGEN'DEN SONRA OLMADI
Sezona 'la ile başlayan Y.Malatya ilk yarıda 24 puanla 7. sırada yer alıyordu. Yalçın'ın ardından ve 'la yola devam eden Malatya ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 yenilgiyle ligden düştü.

ŞANSSIZ BİR MAÇTI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, G.Antep FK önünde şanssızlıktan yakındı. Karaman, "Şansımız 2. devrede yaver gitmedi. Bu maçta 3 topumuz direkten döndü. Y.Malatya, Süper Lig'e ara vermeden dönecektir" değerlendirmesinde bulundu.

G.ANTEP FK KASIRGASI
Korona arısından süper dönen Gaziantep FK, 8 maçta da kaybetmedi. Kırmızı-siyahlılar, 5 beraberlik, 3 galibiyetle sezonu tamamladı.

  1. 26.7.2020
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