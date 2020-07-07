Yeni Malatyaspor lig tarihinin en kötü istatistiğine imza attı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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lig tarihinin en kötü istatistiğine imza attı

Yeni Malatyaspor lig tarihinin en kötü istatistiğine imza attı

'in ilk yarısını 24 puanla 7. sırada tamamlayan , ikinci devrede tam anlamıyla bir çöküş yaşadı. Sarı-siyahlılar, sezonun ilk yarısındaki galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta 11 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

bu sezon sergilediği performansla kariyerinin en başarısız yılını yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta 11 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. İlk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamladığı Süper Lig'in ikinci devresinde tam bir çöküş yaşayan ekibi, lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı.

YALNIZCA 5 PUAN GELDİ
Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör döneminde, ligin ilk yarısında görev yapan ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 5 puan eklenebildi. Topladığı 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı sayılara da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 11 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla karşısında elde etti.

Önümüzdeki haftalarda final niteliğinde 4 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor.
Hikmet Karaman'ın öğrencileri, sırasıyla (D), Beşiktaş, (D) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

  1. 07.07.2020
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