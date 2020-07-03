Malatyaspor'da Youssouf ilk 11’e

Yeni Malatyaspor'un sezon başı transferi olan Youssouf Ndayishimiye, sergilediği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe maçına 81'de giren 21 yaşındaki orta saha kafa golüyle fileleri sarstı. Burundili futbolcunun bu haftaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Genç ismin 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.



KARAMAN KULÜBEDE

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezasını tamamladı. Göztepe maçında kırmızı kart gören ve F.Bahçe karşısında kulübede olmayan Karaman, adeta final niteliğindeki Gençlerbirliği maçıyla saha kenarına dönüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe maçında çalınan penaltıya itiraz edip atılmıştı.