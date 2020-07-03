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03 Temmuz 2020, Cuma
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Malatyaspor'da Youssouf ilk 11’e

Malatyaspor'da Youssouf ilk 11’e

'un sezon başı transferi olan , sergilediği performansla dikkat çekti. maçına 81'de giren 21 yaşındaki orta saha kafa golüyle fileleri sarstı.

Yeni Malatyaspor'un sezon başı transferi olan , sergilediği performansla dikkat çekti. maçına 81'de giren 21 yaşındaki orta saha kafa golüyle fileleri sarstı. Burundili futbolcunun bu haftaki maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Genç ismin 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.

KARAMAN KULÜBEDE
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezasını tamamladı. maçında kırmızı kart gören ve F.Bahçe karşısında kulübede olmayan Karaman, adeta final niteliğindeki Gençlerbirliği maçıyla saha kenarına dönüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe maçında çalınan penaltıya itiraz edip atılmıştı.

  1. 3.7.2020
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