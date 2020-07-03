Malatyaspor'da Youssouf ilk 11’e
Yeni Malatyaspor'un sezon başı transferi olan Youssouf Ndayishimiye, sergilediği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe maçına 81'de giren 21 yaşındaki orta saha kafa golüyle fileleri sarstı.
Yeni Malatyaspor'un sezon başı transferi olan Youssouf Ndayishimiye, sergilediği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe maçına 81'de giren 21 yaşındaki orta saha kafa golüyle fileleri sarstı. Burundili futbolcunun bu haftaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Genç ismin 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.
KARAMAN KULÜBEDE
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezasını tamamladı. Göztepe maçında kırmızı kart gören ve F.Bahçe karşısında kulübede olmayan Karaman, adeta final niteliğindeki Gençlerbirliği maçıyla saha kenarına dönüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe maçında çalınan penaltıya itiraz edip atılmıştı.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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