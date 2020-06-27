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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kazanmaya geldik

Kazanmaya geldik

Yeni Malatya’da yönetici , “ maçındaki mücadelemizi F.Bahçe karşısında da gösterirsek 3 puanla döneceğimize inanıyorum” dedi.

'de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk , bugün saat 18.30'da karşılaşacağı 'yi yenmek istiyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor. Zorlu maç hakkında yorum yapan Basın Sözcüsü , "Fenerbahçe maçı hazırlıklarımızı tüm hızıyla tamamladık. galibiyetiyle takımda moraller yerine geldi. Şu an takımda güzel bir hava var. Göztepe maçındaki mücadele ruhumuzu Fenerbahçe karşısında da göstermek istiyoruz. Teknik direktörümüz 'ın önderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Göztepe maçındaki mücadelemizi, Fenerbahçe karşısında da sergilersek 3 puanla döneceğimize inanıyorum. Zor bir deplasman. Rakip kötü günler geçiriyor ama puan alacağımıza eminiz. Ligde kalmak istediğimizi tüm rakiplere göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu
  1. 27.6.2020
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