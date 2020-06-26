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26 Haziran 2020, Cuma
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’dan karar! maçında...

Hikmet Karaman’dan karar! Fenerbahçe maçında...

ekiplerinden 'un tecrübeli çalıştırıcısı , bu hafta oynayacakları zorlu maçı öncesi oyuncularına rekabet uyarısında bulundu. Öte yandan Karaman'ın, Fenerbahçe mücadelesinde kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

'un başında ilk galibiyetini geçen hafta karşısında alan Teknik Direktör , futbolcuları arasında oluşan forma rekabetine önem veriyor.

Göreve başladığı günden beri ekibiyle birlikte disiplinli çalışmaya büyük önem veren Karaman, forma rekabeti konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Geçen hafta Göztepe karşısında Hadebe ve Fofana'ya on birde şans veren Karaman'ın bu haftaki maçında değişikliğe gideceği öğrenildi.

Karaman'ın sakatlığı düzelen Bifouma ve geçen hafta Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda girdikten sonra katkı sağlayan Hafez'e Fenerbahçe karşılaşmasında ilk on birde şans tanıyabileceği belirtiliyor.

'in 29. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen futbolculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını verdi.

  1. 26.06.2020
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