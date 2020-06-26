Hikmet Karaman’dan karar! Fenerbahçe maçında...
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına rekabet uyarısında bulundu. Öte yandan Karaman'ın, Fenerbahçe mücadelesinde kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni Malatyaspor'un başında ilk galibiyetini geçen hafta Göztepe karşısında alan Teknik Direktör Hikmet Karaman, futbolcuları arasında oluşan forma rekabetine önem veriyor.
Göreve başladığı günden beri ekibiyle birlikte disiplinli çalışmaya büyük önem veren Karaman, forma rekabeti konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Geçen hafta Göztepe karşısında Hadebe ve Fofana'ya on birde şans veren Karaman'ın bu haftaki Fenerbahçe maçında değişikliğe gideceği öğrenildi.
Karaman'ın sakatlığı düzelen Bifouma ve geçen hafta Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda girdikten sonra katkı sağlayan Hafez'e Fenerbahçe karşılaşmasında ilk on birde şans tanıyabileceği belirtiliyor.
Süper Lig'in 29. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen futbolculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını verdi.
- 26.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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