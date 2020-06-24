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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’dan F.Bahçe’ye gözdağı

Malatya’dan F.Bahçe’ye gözdağı

Ligde 12 hafta aradan sonra 'yi yenerek galibiyet özlemine son veren ve taraftarının yüzünü güldüren Y., çıkışını deplasmanda oynayacağı kritik F.Bahçe maçında da sürdürmek istiyor.

Ligde 12 hafta aradan sonra 'yi yenerek galibiyet özlemine son veren ve taraftarının yüzünü güldüren Y., çıkışını deplasmanda oynayacağı kritik F.Bahçe maçında da sürdürmek istiyor. Sakatlığı süren ve Bifouma'nın da iyileşmesiyle eksik oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılar, boyu kısalan ligde korkulu rüya görmek istemiyor
  1. 24.6.2020
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