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12 Mayıs 2020, Salı
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'da corona testi sonuçları belli oldu

Yeni Malatyaspor'da corona testi sonuçları belli oldu

ekiplerinden 'da teknik heyet ve futbolculara yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Sarı-siyahlılar test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

ekiplerinden BtcTurk 'da teknik heyet ve futbolculara corona virüsü testi yapılırken, kulüpte pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan corona virüsü testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

  1. 12.05.2020
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