Yeni Malatyaspor toplanma tarihini belirledi! Yurt dışından gelecek futbolcularını bekliyor - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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toplanma tarihini belirledi!

Yeni Malatyaspor toplanma tarihini belirledi!

ekiplerinden BtcTurk takımın toplanma tarihi olarak 15 Mayıs'ı belirlemişti. Kulüp, yurt dışından gelecek oyuncularını bekliyor.

Corona virüsü sürecinde bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağı haberi üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Malatya'da bulunan futbolcular saha çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular ise dönüş hazırlığına başladı. Tesislerde çalışan futbolcuların Eren Tozlu, , , ve Teanege Hadebe olduğu öğrenildi. Corona virüsü sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların toplanma tarihinden itibaren 4 haftalık bir kamp süreci geçirecekleri belirtildi.

Bu arada 'da yurt dışından dönecek Hollandalı Mitchell Donald, İzlandalı Vidar Örn Kjartansson ve doğumlu Robin Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmalara başlayacakları belirtildi.

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  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 12:53
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