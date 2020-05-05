Yeni Malatyaspor toplanma tarihini belirledi!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor takımın toplanma tarihi olarak 15 Mayıs'ı belirlemişti. Kulüp, yurt dışından gelecek oyuncularını bekliyor.
Corona virüsü sürecinde bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağı haberi üzerine harekete geçtiği bildirildi.
Malatya'da bulunan futbolcular saha çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular ise dönüş hazırlığına başladı. Tesislerde çalışan futbolcuların Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş ve Teanege Hadebe olduğu öğrenildi. Corona virüsü sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların toplanma tarihinden itibaren 4 haftalık bir kamp süreci geçirecekleri belirtildi.
Bu arada Yeni Malatyaspor'da yurt dışından dönecek Hollandalı Mitchell Donald, İzlandalı Vidar Örn Kjartansson ve Almanya doğumlu Robin Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmalara başlayacakları belirtildi.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 12:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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