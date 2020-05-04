Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan sağlık malzemesi yardımı!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Kongolu futbolcu Thievy Bifouma, ülkesinde gıda ve sağlık malzemeleri yardımında bulundu.
Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Thievy Bifouma, ülkesi Kongo Cumhuriyeti'ne gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.
Bifouma'dan tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından etkilenen ülkesine oldukça anlamlı bir yardım geldi. Ligde son oynanan Kayserispor müsabakasında yurt dışı karantinası bulunmasından dolayı forma giyemeyen Bifouma, salgın sürecinde zor günler geçiren ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.
Başarılı futbolcunun bu davranışı büyük alkış alırken, yardımlarının süreceği belirtildi. Bireysel çalışmalarına Ankara'da devam eden Bifouma'nın 15 Mayıs'ta başlayacak takım antrenmanları için Malatya'ya geleceği öğrenildi.
- 04.05.2020
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