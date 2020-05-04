Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan Kongo'ya sağlık malzemesi yardımı! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan sağlık malzemesi yardımı!

Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan sağlık malzemesi yardımı!

ekiplerinden BtcTurk 'da forma giyen Kongolu futbolcu , ülkesinde gıda ve sağlık malzemeleri yardımında bulundu.

'un golcü futbolcusu , ülkesi Kongo Cumhuriyeti'ne gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Bifouma'dan tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından etkilenen ülkesine oldukça anlamlı bir yardım geldi. Ligde son oynanan müsabakasında yurt dışı karantinası bulunmasından dolayı forma giyemeyen Bifouma, salgın sürecinde zor günler geçiren ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Başarılı futbolcunun bu davranışı büyük alkış alırken, yardımlarının süreceği belirtildi. Bireysel çalışmalarına 'da devam eden Bifouma'nın 15 Mayıs'ta başlayacak takım antrenmanları için Malatya'ya geleceği öğrenildi.

  1. 04.05.2020
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