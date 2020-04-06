Farnolle: Her şey düzelecek hayat yeniden başlayacak
Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Fabien Farnolle, "Dünyanın bunu yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kalecisi Fabien Farnolle korona virüs sürecinde kötü günleri geride bırakacaklarına inandığını söyledi.
Bu süreçte herkesin bazı şeyleri daha net düşünme fırsatının olduğunu belirten Farnolle, "Herkes bir anda bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Oysa ki ne planlarımız, ne hayallerimizi vardı. Dünya olarak acil bir durumla karşı karşıyayız. Nereden bilebilirsin ki böyle bir şey yaşanacağını. O yüzden herkes yaşadığı hayata şükretsin. Bu süreçte herkesin bazı şeyleri daha net düşünme fırsatı oldu. Bizim işimiz futbol. Fakat şimdi futbolu konuşacak bir süreç değil. Lig oynanır mı, ertelenir mi açıkçası kimse şu an bunu kestiremiyor. Öncelikle bu süreci atlatalım gerisi zaten kolay. Dünyanın bunu yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur. Zaman neyi gösterecek yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.
"TAKIM ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"
Farnolle takım arkadaşlarını çok özlediğini de belirterek, "Takım arkadaşlarımı gerçekten çok özledim. Tekrar bir araya geleceğimiz günleri heyecanla bekliyorum. Tabi şu an bireysel çalışıyoruz ama takım halinde yapılmayan antrenman ne kadar verimli bunu düşünmek lazım" diye konuştu.
- 06.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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