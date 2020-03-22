Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi

'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi

'un eski futbolcuları da tuvalet kağıdının top gibi sektirerek, 'evde kal' mesajının verildiği #10toqueschallenge akımına dahil oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan eski ve aktif futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.

Korona virüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı. dünyasının tanıdık isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı. 'da ise bu akıma eski futbolcular ve Tuncay Selçuk öncülük ediyor.

'un emektar isimleri tuvalet kağıdı ile yaptıkları klas hareketlerle insanlara 'evde kal' mesajı verdiler.
Bu akıma daha önce Alex de Souza, Hagi, , Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimler katılmıştı. #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.

  1. 22.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN