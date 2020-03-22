Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi
Yeni Malatyaspor'un eski futbolcuları da tuvalet kağıdının top gibi sektirerek, 'evde kal' mesajının verildiği #10toqueschallenge akımına dahil oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan eski ve aktif futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.
Korona virüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı. Futbol dünyasının tanıdık isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı. Malatya'da ise bu akıma eski futbolcular Orhan Özdemir ve Tuncay Selçuk öncülük ediyor.
Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri tuvalet kağıdı ile yaptıkları klas hareketlerle insanlara 'evde kal' mesajı verdiler.
Bu akıma daha önce Alex de Souza, Hagi, Felipe Melo, Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimler katılmıştı. #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.
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