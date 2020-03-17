Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki futbolcunun koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

’da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak 'ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda korona virüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya'ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. 'a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

  1. 17.03.2020
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