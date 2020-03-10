Malatya’da 7 eksik var - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’da 7 eksik var

’da 7 eksik var

Malatya’da 7 eksik var

karşısında 10 kişi 1 puan almayı başaran Y., erteleme maçında karşılaşacağı ’a kilitlendi.

karşısında 10 kişi 1 puan almayı başaran Y., erteleme maçında karşılaşacağı 'a kilitlendi. Sarı-kırmızılılarda Chebake, Hadebe, kart cezalısı, Hafez, Walter, Ndayishimiye ve Kjartansson statü gereği forma giyemeyecek.
  1. 10.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’da 7 eksik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN