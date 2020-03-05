PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye flaş ceza! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye flaş ceza!

'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye flaş ceza!

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye flaş ceza!

() (), BtcTurk 'da forma giyen 'ye, maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.

() (), Kulübü'ne FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası verdi.

PFDK'nın 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. BtcTurk 'un futbolcusu , maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'A CEZA YAĞDI

Fraport TAV Kulübü'ne Fenerbahçe maçında 1'inci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin TL'lik para cezası verilirken, Antalyaspor'un kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası aldı, antrenör ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY'A İHTAR CEZASI

Medipol Başakşehir Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası verilirken, Hes Kablo Kayserispor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 24 bin TL'lik para cezası ve tribün blokesi cezası verildi.

Öte yandan , Kulübü'ne ise Gençlerbirliği maçındaki Sportif Ekipman Talimatı'na aykırılık nedeniyle ihtar cezası verdi.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye flaş ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN