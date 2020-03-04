Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına çıktı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

ile ilk idmanına çıktı

Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına çıktı

'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda İttifak Holding ile karşılaşacak olan BtcTurk , yeni teknik direktörü ile hazırlıklarını sürdürüyor.

ekibi BtcTurk 'un yeni teknik direktörü takımla ilk idmanına çıktı. Takımın yeni teknik patronu Hikmet Karaman yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. Sakatlıkları nedeniyle geçen hafta Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev alamayan sağ bek İsaam Chebake, merkez orta saha Remi Walter ve sağ kanat oyuncusu Thievy Bifouma takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Takımının başında ilk idmanına çıkan Hikmet Karaman, bir süre antrenman sahasında gazetecilerle sohbet ettikten sonra oyuncularıyla ilgilendi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-siyahlı takım, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise teknik ve taktik çalıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezaları nedeniyle defans oyuncuları Teenage Hadebe ile Arturo Mina, karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 04.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor ile ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN