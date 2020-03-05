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05 Mart 2020, Perşembe
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Karaman iddialı

Karaman iddialı

Yeni ’ya imza atan , destek istedi, maçı için galibiyet sözü verdi.

Yeni , Başkan 'in de katılımıyla 'la 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde bir taraftarın kendisine, "Hocam depremi atlattık ama bu şehrin hayat kaynağı Malatyaspor. Bu durumdan ne olur kurtulalım" dediğini aktaran Karaman, camiaya umut dağıttı. Karaman, "Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Y.Malatya tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. İlk önce 'yı yenmek istiyoruz. Sonra Allah'ın izniyle ve maçı, nerede olduğumuzu gösterecek" diye konuştu.

Başkan Adil Gevrek, Hikmet Karaman'la çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.
  1. 5.3.2020
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