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06 Mart 2020, Cuma
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Hadebe’ye 3 maç

Hadebe’ye 3 maç

kararları açıklandı. , maçında gören Y.Malatya’dan Hadebe’ye 3 maç men cezası verdi.

kararları açıklandı. , maçında gören Y.Malatya'dan Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi. 'ya da F.Bahçe maçında yayın talimatlarına uymaması nedeniyle 150 bin TL para cezası kesildi. ve taraftarlarına da çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından bilet bloke cezası verildi.
  1. 6.3.2020
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