Yeni Malatyaspor'un konuğu Konyaspor

Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile hazırlıklarını sürdürüyor.