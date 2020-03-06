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06 Mart 2020, Cuma
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'un konuğu Konyaspor

Yeni Malatyaspor'un konuğu Konyaspor

BtcTurk , 'in 25. haftasında yarın 'u konuk edecek. Ev sahibi takım kart cezalısı Hadebe ile Mina bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem yönetecek.

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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  1. 06.03.2020
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